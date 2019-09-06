Gamonya: Hayaller Ülkesi Filmi

Yönetmen
koltuğunda Tuğçe Soysop'un oturduğu, BKM yapımı fantastik macera türündeki 'Gamonya: Hayaller Ülkesi’ film
inin oyuncu kadrosunda Berat Efe
Parlar, Eda Döğer
, Ahmet Rıfat Şungar, Ali Uyandıran, Burcu Altın, Dora Dalgıç, Zeynep Ilgın Çelik gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Tuğçe SoysopSenaryo:
Murat Kepez, Uğur Güvercin, Dinar Kahveci, Cihan Deniz, Nagihan Cemcir, Onur Ümit, Pelin SerinOyuncular:
Berat Efe Parlar, Eda Döğer, Ahmet Rıfat Şungar, Ali Uyandıran, Burcu Altın, Dora Dalgıç, Zeynep Ilgın Çelik, Alperen Efe Esmer, Taha Sönmezışık, Arda Taşarcan, Arda Şahin, Ceren Reis, Duru Hoşver, Defne Erşen, Berkecan Akkaya, İkra Külahlıoğlu, İlknur Külahlıoğlu, Nehir GökdemirFilmin Türü:
FantastikOrijinal Adı:
Gamonya: Hayaller ÜlkesiYapımcı Firma:
BKMYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
17.01.2020Gamonya: Hayaller Ülkesi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.