Gamze'nin 'maganda kurşunu' ile ölümünde muhtara 18 yıl 9 ay hapis

KIRŞEHİR'de, katıldığı sünnet düğününde halay çekerken başına kurşun isabet eden Gamze Boynuince'nin (21) ölümüyle ilgili davada tutuksuz yargılanan sanıklar köy muhtarı Bayram Zengin 18 yıl 9 ay, Taner Zengin 3 yıl 4 ay, Murat Zengin 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yaz tatili için Belçika'dan Kırşehir 'e gelen Gamze Boynuince, geçen yıl 15 Ağustos'ta merkeze bağlı Çadırlıhacıyusuf köyünde ailesi ile birlikte aynı zamanda akrabaları olan köy muhtarı Bayram Zengin'in oğlunun sünnet düğününe katıldı. Düğünde bazı kişiler havaya ateş açtı. Bu sırada, halay çeken Gamze Boynuince'nin başına kurşun isabet etti. Yere yığılan Boynuince, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

151 BOŞ KOVAN

Olayla ilgili inceleme yapan jandarma, düğünün yapıldığı alanda 2 adet şarjör, 151 adet boş kovan ve 6 adet av tüfeği fişeği buldu. Ancak jandarmanın köye gelmesinden önce düğünde görüntü çeken kameramandan kasetin alınıp, görüntülerin yok edildiği belirlendi. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda düğünde havaya ateş açan köy muhtarı Bayram Zengin ile kuzenleri Taner Zengin ve Murat Zengin gözaltına alındı. Bayram Zengin, jandarmaya düğünde kullanmadığı siyah kabzalı iki silahı teslim ederken, Gamze Boynuince vurulduğu sırada orada olmadığını da ileri sürdü. Ancak düğüne katılanların çektiği fotoğraf ve videolarda muhtar Bayram Zengin'in belinde kahverengi kabzalı başka bir tabanca bulunduğu belirlendi. Muhtar Bayram Zengin ile Taner Zengin tutuklanırken, Murat Zengin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BENİM KIZIMI KİM VURDU?'

Soruşturma sonunda şüpheliler hakkında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen 3'üncü duruşmada karar çıktı. Duruşmada, ikinci duruşmada tahliye edilen muhtar Bayram Zengin ile ilk duruşmada tahliye edilen Taner Zengin ve diğer tutuksuz sanık Murat Zengin hazır bulundu. Sanıklar Bayram Zengin, Taner Zengin ve Murat Zengin suçsuz olduklarını belirterek, beraatlarını istedi. Ölen Gamze'nin babası Rahmi Boynuince ise düğün için Belçika'dan geldiklerinde, böyle bir olay yaşadıklarını belirterek, "Düğün sahibi Bayram Zengin akrabamız olur. Benim kızım düğünde halay çekerken öldürüldü. Avukatlar, 'deliller yetersiz' diyor. Peki, benim kızımı kim vurdu? Bayram Zengin'in yeniden tutuklanmasını istiyorum" dedi.

3 SANIĞA HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti köy muhtarı Bayram Zengin'e 'olası kast ile adam öldürmek' suçundan 16 yıl 8 ay, 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan da 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Taner Zengin'e 'suç delillerini gizlemek' suçundan 2 yıl 1 ay, 'ruhsatsız silah bulundurmak ve ateş etmek' suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 3 yıl 4 ay, diğer sanık Murat Zengin'e ise 'ruhsatsız silah taşımak ve genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, İstinaf sürecinde sanıkların tutuksuzluk hallerinin devamına hükmetti.