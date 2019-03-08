08 Mart 2019, 22:39
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Gamze Özçelik, Arakanlı Mültecileri Ziyaret Etti!

Oyunculuk kariyerine ara veren ve tesettüre girerek kendini yardıma muhtaç insanlara adayan Gamze Özçelik, paylaştığı fotoğraf ile takipçilerinden tam not aldı.

Tesettüre giren ünlü oyuncu Gamze Özçelik, Arakanlı mültecileri ziyaret etti.

"UMUTLARIMIZ RENGARENK BİZİM"

Sosyal medya hesabından o anların fotoğrafını paylaşan Gamze Özçelik, "Hikayelerimiz farklı olsa da, hayallerimiz ve umutlarımız hep rengarenk bizim." notunu ekledi.

"İYİ Kİ CEHENNEM VAR"

Gamze Özçelik, hem su kuyusu açmak hem de diğer yardım faaliyetlerini gerçekleşmek için gittiği Kamerun'dan yaptığı bir paylaşımla Mısır'da idam edilen 9 gence dikkat çekmişti. Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mısır'da idam, Mısır'da zulüm var! Darbeyle başa geçen Sisi hükümeti, darbeye karşı gelen 9 genci idam etti. Şüphesiz ki; Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. Zalimler için cehennem iyi ki var..." demişti.

Mısır, Gamze Özçelik, Magazin


YORUMLAR (12)
DÜRBÜNLÜ: Gamze''nin ağzından dökülen tek bir söz doğru gerisi reklam. CEHENNEM. Gamze''gillerin de orada olacağı Mübarek cehennem. Bu yaptığınız Dini kullanma, Siyasallaştırna, Reklam için fotoğraf çeltirme, mazlumları sırtına binip ün yapma. Cehenneme odun lazım değil Gamzegiller yeter.
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TYXJ: Bu haberin kötü bir tarafa cekilcek bi durum yok dogru Misir da hafizlari idam ediyorlar bunuda AMERIKAN uşagi sisi yapiyor Insanlar inancsizlaşsin yoldan ciksin iyi insanlar olmasin diye!! Gamze ozcelik degil insan olan herkes paylasabilir bu durumu. Ayriyeten Arakan da cok zor durumda zulum var buradaki sartlarla kiyaslamayin.Reklam vs hiç alakasi yok.
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SULOİ: BU GARI NIN GELECEGI AKP DE BITER
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ABUZER KÖMÜRCÜ: Reklam kokan hareketler
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MD. EDEP..EDEP....: Böyle bir haberin magazin haberleri içinde verilmesi? Hem de kendini Müslüman zanneden, muhafazakarlık konusunda millete laf sokan bir site? Kadının dedikleri gayet doğru ve güzel, ancak sırf kadın kapalı diye körü körüne destek yanlış. . . Aslolan takva örtüsüdür. Böyle olumsuzlukların hep Müslümanlık iddiasında bulunan toplumlarda olması çok düşündürücü? Aklım almıyor, lakin şuna kanaat getirdim Müslümanlığımız iddiadan öteye geçmiyor, Müslümanlığın temeli adalet ve liyakattır, işte sorun bu?
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