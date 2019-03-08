Tesettüre giren ünlü oyuncu Gamze Özçelik, Arakanlı mültecileri ziyaret etti.

"UMUTLARIMIZ RENGARENK BİZİM"

Sosyal medya hesabından o anların fotoğrafını paylaşan Gamze Özçelik, "Hikayelerimiz farklı olsa da, hayallerimiz ve umutlarımız hep rengarenk bizim." notunu ekledi.

"İYİ Kİ CEHENNEM VAR"

Gamze Özçelik, hem su kuyusu açmak hem de diğer yardım faaliyetlerini gerçekleşmek için gittiği Kamerun'dan yaptığı bir paylaşımla Mısır'da idam edilen 9 gence dikkat çekmişti. Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mısır'da idam, Mısır'da zulüm var! Darbeyle başa geçen Sisi hükümeti, darbeye karşı gelen 9 genci idam etti. Şüphesiz ki; Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. Zalimler için cehennem iyi ki var..." demişti.