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Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı

Eski manken ve oyuncu Gamze Özçelik son zamanlarda kendisini hayır işlerine adadı. Özçelik, bugün ortaya atılan evini satıp, Afrika'da yoksullar için su kuyuları açtırdığı haberlerini yalanladı.

04.02.2020 20:59 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:12

Gamze Özçelik, Göztepe'deki evini satarak bu parayla 'da su kuyuları açtırdığı ve her kuyuya bir şehidin adını verdiği iddiası sosyalx medyayı salladı.

'EVİNİ 400 BİN TL'YE SATTI' İDDİASI

Eski manken Gamze Özçelik'in, evini 400 bin TL'ye sattığı iddia edildi. İddiaya göre, Özçelik Afrika'ya onlarca suyusu açtırıp, her birine bir şehidimizin adını verdi.

İDDİALARI YALANLADI

Gamze Özçelik, bazı sitelerinin gündeme getirdiği bu iddiayı yalanladı. 2. Sayfa programında açıklama yapan Özçelik, "Daha önce de benzer haberler çıkmıştı doğru değil" dedi.

Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı

Gamze Özçelik, Manken, Afrika, Magazin


HABER YORUMLARI (13)
ZİYAA:Van''daki çığ felaketinde vefat eden kardeşlerimize; Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Ailelerinin başı sağ olsun. Allah bol sabırlar versin. Yaralı kardeşlerimize; Allah acil şifalar versin inşallah. . .
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KUZEYİN UŞAĞI:AMİN, kardeşim, AMİN. . . inşallah. . . . hayırlı geceler. sağlıcakla kal.
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DYDGB URUU:Çok iyi
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SAKARYALI HATUN:Van,daki çığ felaketinde yaralananlara, acil şifalar diliyorum..
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WANLI:Teşekkürler Sakaryanın gülü
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SAKARYALI HATUN:Manisa,da bir deprem daha olduğunu öğrendim...Tüm Manisalılara, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
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MANİSA HALKI:Teşekkürler, güzel kalpli kız
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KUZEYİN UŞAĞI:bu kadını taktir ediyorum. ALLAH yolunu açik daim eylesin. kaliteli insan vesselam. . . . . .
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ADINIZI YAZIN:Arkadaş şu kadını bir rahat bırakın. Bu kadın huzuru böyle buluyor.
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AVNİ:zehranın haberi yokmu la
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