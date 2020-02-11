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Gamze Özçelik'in eski sevgilisi ve boşandığı eşi Survivor'da aynı takımda yarışacak

Gamze Özçelik'in boşandığı eşi Uğur Pektaş ile eski sevgilisi Mert Öcal, Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanacak olan Survivor'da aynı takımda yarışacak.

11.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:49

Yıllardır merakla izlenen Survivor Türkiye bu hafta Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında başlıyor. Takımların ve yarışmacıların belli olduğu Survivor'da eski oyuncu Gamze Özçelik'in eski sevgilisi Mert Öcal ve boşandığı eşi Uğur Pektaş'ın aynı takımda yarışacağı ortaya çıktı.

ÖZÇELİK'İN ESKİ EŞİ VE ESKİ SEVGİLİSİ AYNI TAKIMDA

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Instagram hesabından paylaşım yaparak Ünlüler ve Gönüllüler takımının yarışmacılarını açıkladı. Ünlüler takımında en dikkat çeken isimler ise Uğur Pektaş ve Mert Öcal oldu. Merkezi'nin ortaya çıkardığı detaya göre Gamze Özçelik ile yaklaşık 2 yıl aşk yaşayan Mert Öcal ile Özçelik'in 4 yıl evli kaldığı hatta bir çocuğunun olduğu Uğur Pektaş aynı takımda yarışacak.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDE ROL ALDI

Öte yandan Uğur Pektaş ile Mert Öcal'ın arasında bir ortak nokta daha bulunuyor. Mert Öcal, Özçelik ve Pektaş'ın ilişkisinin başladığı Arka Sokaklar dizisinde de rol aldı. Öcal, diziden Survivor'dan gelen teklifle ayrıldı.

Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik
Gamze Özçelik ve Mert Öcal
Gamze Özçelik'in eski sevgilisi ve boşandığı eşi Survivor'da aynı takımda yarışacak

Gamze Özçelik, Acun Ilıcalı, Mert Öcal, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
BUZZY:İyi işte zevkleri ortak olduğuna göre burada da ortak bir hedef için yol alabilirler boş vakitlerde de biraz dedikodu yaparlar isabetli seçim olmuş çünkü görüyosunuz dünyada salgın var ya seçecek fazla adam kalmadı ondandır
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TAYFA:Selin cigerciyide alsaydın keske
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ALİ BİLDİREN:kaç gündür GAmze Özçelik gündeme geliyordu demek bundanmış. Acun işi biliyor
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BİLGE:yakışıklılar
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