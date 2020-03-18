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Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı

Uzun yıllardır kendisini yardıma muhtaç insanlara yardım etmeye adayan eski oyuncu Gamze Özçelik, 4 yıl evli kaldığı Uğur Pektaş'ın mahkeme kararıyla çocuğunu görmesi yasakladı. Survivor'dan diskalifiye olan Pektaş ise kötü haberi İstanbul'a geldiğinde öğrendi.

18.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:40

Yıllarca oyunculuk ve modellik yaptıktan sonra kendisini yardıma muhtaç insanlara adayan Gamze Özçelik, eski eşi Uğur Pektaş'ın çocukları Murathan'ı görmesini engelledi. Mahkeme kararı ile böyle bir hamlede bulunan Özçelik'in bunu ne amaçla yaptığı ise henüz bilinmiyor.

ARTIK ÇOCUĞUNU GÖREMEYECEK

Milliyet'te yer alan habere göre: Özçelik, eski eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan'la görüşmesini yasaklamak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme de Pektaş'ın velayeti annesinde olan Murathan'ı hafta sonu görmesini yasakladı.

KÖTÜ HABERİ SURVIVOR DÖNÜŞÜ ALDI

Ekranlara ara verdikten sonra TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'a katılan Uğur Pektaş ise adada yaşadığı sakatlıktan sonra diskalifiye edildi. Ülkeye yeni dönen Pektaş ise eski eşinin aldırdığı kararı İstanbul'a geldiğinde aldı. Öte yandan taraflardan konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

EVLİLİKLERİ 4 SENE SÜRDÜ

Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik, 2008 yılında evlendi. 2 sene sonra ilk çocukları Murathan'ı kucaklarına alan çift, 26 Aralık 2011 yılında boşandı.

Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı

Kaynak: Diğer

Etiketler : Gamze Özçelik, Uğur Pektaş, Magazin

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Yorumlar (7)
ONE:survivorda ask yasamistir diyemeyiz cunku cok kisa surdu macerasi
Cevap Yaz 1 1
X:survivordan ayrılanlar 14 gün karantinada kalıyor mu?
Cevap Yaz 0 8
HAYYEL:içini bilmeden yorum yapmak doğru değil
Cevap Yaz 0 11
CORÇ:zeyneppp niye böyle yaptın. . . Murat seni çok seviyor
Cevap Yaz 0 3
ECE:babaya haksızlık değilmi çocuğuda baba sevgisinden mahrum bırakıyorlar o çocuk ilerde ne kadar sorunlu olur yazık sanırım annenin arkasıda kuvvetli
Cevap Yaz 8 14
RÜKNETTİN DEDE:Selam tatlım
0 0
DOĞRU SÖZ:bilmeden yorum yapmayalım kimsenin özeline, her olayın iki tarafı vardır ama biz bilmeyiz
1 11

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