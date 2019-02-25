25 Şubat 2019, 20:26
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Gamze Özçelik'ten Çok Konuşulacak İdam Açıklaması: Cehennem İyi ki Var!

Oyunculuğa ara verip kendini yardım faaliyetlerine adayan Gamze Özçelik, Mısır'da 9 gencin idam edilmesine sessiz kalmayarak, "Zalimler için cehennem iyi ki var!" ifadelerini kullandı.

Oyunculuğa ara verip kendini yardım faaliyetlerine adayan Gamze Özçelik, Mısır'da 9 gencin idam edilmesine sessiz kalmadı.

"İYİ Kİ CEHENNEM VAR"

Gamze Özçelik, hem su kuyusu açmak hem de diğer yardım faaliyetlerini gerçekleşmek için gittiği Kamerun'dan yaptığı bir paylaşımla Mısır'da idam edilen 9 gence dikkat çekti. Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mısır'da idam, Mısır'da zulüm var! Darbeyle başa geçen Sisi hükümeti, darbeye karşı gelen 9 genci idam etti. Şüphesiz ki; Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. Zalimler için cehennem iyi ki var..." dedi.

"KÖY HAYATINI SEÇTİ"

Instagram hesabından köy evinde çektirdiği fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu Gamze Özçelik, fotoğrafına, "Köy hayatını seçti." notunu eklemişti. Gamze Özçelik'in paylaşımına takipçileri de sessiz kalmamıştı. Özçelik'in bir takipçisi, "Gamze hanım sizde birçok ünlü gibi tası tarağı toplayıp köye mi yerleştiniz?" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Hayırlı olsun Gamze Özçelik'te köye yerleşmiş." yorumunu yapmıştı.

Kamerun, Mısır, Gamze Özçelik, Magazin


YORUMLAR (25)
HEMŞİNLİ: BEREKET TANRISI DİYE PENİSE TAPAN JAPON,TEKNOLOJİDE 2.SIRADA.DEMEK Kİ SORUN DİN DEĞİL.SORUN:BU BÖLGENİN HALKLARI AKILLARINI KULLANAMIYOR.AYRICA BU TOPRAKLARDA SON 100 YILDIR DİN YOK,LAİKLİK VAR.
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REİS: Elhamdülillah. İşte ünlü olupta islama hizmet eden ne güzel. Allah daim eylesin. Yolun her daim güzel olsun.
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OSMANLİ: Bu kadın önce ismini sonrada dinini değiştirip yunanlı biriyle evlenen değil mi....evet katiliyorum sana.senin gibiler icin cehennem iyiki var
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DEMET: Gamze miz i kıskanmayın şeytanlar
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