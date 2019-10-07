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Gamze Özçelik'ten olası sınır ötesi operasyon öncesi Mehmetçik'e destek!

Oyunculuğu bıraktıktan sonra tesettüre giren ve yardım yardım faaliyetleriyle adından söz ettiren Gamze Özçelik, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon öncesi Mehmetçik'e başarılar diledi.

07.10.2019 14:59

Türkiye, Suriye'nin doğusuna yönelik harekat çalışmalarında sona geldi. Operasyon için hazırlıklarını tamamlayan TSK, sadece 'Ateş' emrini bekliyor. Olası harekat sosyal medyada da geniş yankı bulmasının ardından eski manken ve oyuncu Gamze Özçelik'ten operasyona katılan Mehmetçik'e destek paylaşımı geldi.

"ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN"

Kurduğu yardım derneğiyle sadece Türkiye değil dünyadaki ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan Gamze Özçelik, Twitter hesabından "Allah yar ve yardımcımız olsun. Dava Hak ise, sonuç muhakkak şahadettir" paylaşımını yaptı. Özçelik'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Gamze Özçelik'ten olası sınır ötesi operasyon öncesi Mehmetçik'e destek!

Gamze Özçelik, Türkiye, Magazin


YORUMLAR(39)
OSMALİ:Kesinlikle Amerika bize tuzak kuruyor
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ASLI:ADAM Bİ TWEET ATMIŞ DOLLAR YİNE ZIPLAMIŞ EKONOMİMİZ GERÇEKDEN UÇUYOR AMA UÇURUMDAN AŞAĞI UÇUYOR.
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5 0
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ASLI:ADAM Bİ TWEET ATMIŞ DOLLAR YİNE ZIPLAMIŞ EKONOMİMİZ GERÇEKDEN UÇUYOR AMA UÇURUMDAN AŞAĞI UÇUYOR.
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2 1
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KUVAYİMİLLİYE KARSLI:DEVLETİMİZE MİLLETİMİZE İSTİKLALIMIZA KARŞI OYNANA KÜRESEL OYUNLARA ALİÇENGİZ OYUNLARINA FIRSAT VERMİYEÇEYİZ BU ZEVGİNİN ADI GAZDEYİL BE GAFİL BUNUN ADI VATAN İSTİKLAL SEVGİSİDİRRRRRRRRRRRRRRRRRRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1 2
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CEM_BABA:türk askerinin karsısında duracak yürek yok onlarda topu gelse nufusu kaç . . biraz kara kafa avlarız fenamı . korkaklar gerçi kaçarlar hemen . o mevziyi kazmak değil bakalım orada duracak yürek varmı sizde . .
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14 2
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CONI:yeter lan yeter yalakalik yapmayin , kimbilir ne menfaatin var !
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23 46
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ALLAHTAN SUBAYLARIMIZ SİZDEN NİTELİKLİ:ayrıca iki yüzlülük : savaş kimsesiz çocuklar açlık ve sefalet demektir; hayır işleriyle uğraşan biri için korkunç şeyler söylemiş, cahil!
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13 1
VATANSEVR:Coni senin ve senin düşüncelerindekilerin beyni sulanmış. . . Beyindeki suyunuzu aldırın.
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6 14
VATANSEVER:Coni ne menfaati olacak İyi misin ?
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2 11
YORUMCU:MENFAATİ YOK, KADIN UZUN SÜREDİR BİR ÇOK ÜLKEDE GÖNÜLLÜ OLARAK YARDIMLARA GİDİYOR. SENİN KAFAN HEP ÇAKALLIĞA ÇALIŞTIĞI İÇİN İYİ İNSANLARI DA KENDİN GİBİ GÖRMEYE BAŞLAMIŞSIN. İNSANIN FİKRİ NEYSE ZİKRİ ODUR.
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20 7
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