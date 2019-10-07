Gamze Özçelik'ten olası sınır ötesi operasyon öncesi Mehmetçik'e destek!

Türkiye, Suriye'nin doğusuna yönelik harekat çalışmalarında sona geldi. Operasyon için hazırlıklarını tamamlayan TSK, sadece 'Ateş' emrini bekliyor. Olası harekat sosyal medyada da geniş yankı bulmasının ardından eski manken ve oyuncu Gamze Özçelik'ten operasyona katılan Mehmetçik'e destek paylaşımı geldi.

"ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN"

Kurduğu yardım derneğiyle sadece Türkiye değil dünyadaki ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan Gamze Özçelik, Twitter hesabından "Allah yar ve yardımcımız olsun. Dava Hak ise, sonuç muhakkak şahadettir" paylaşımını yaptı. Özçelik'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.