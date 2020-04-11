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Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik

Gamze Özçelik, sokağa çıkma yasağının ardından market ve fırınlara hücum edenlere sosyal medya hesabından tepki göstererek "Evimizde çay kalmadığında dünkü çayı yeniden demledik. Yokluğu paylaşmamız bize insan olduğumuzu, aciziyetimizi ve birlik beraberliği hatırlatır" dedi.

11.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:40

İçişleri Bakanlığınca Cuma gecesi saat 24.00'ten itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağı duyan vatandaşlar, dün toplu olarak marketlere ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Vatandaşların bu hamlesine kısa sürede tepki yağarken Gamze Özçelik'ten ders niteliğinde bir paylaşım geldi.

"ÇAYIMIZ OLMADIĞI İÇİN DÜNKÜ ÇAYI YENİDEN DEMLEDİK"

Yıllarca oyunculuk yaptıktan sonra kendini kurduğu yardım derneğine adayan Gamze Özçelik, vatandaşların market ve fırınlara hücum etmesine şu sözlerle tepki gösterdi: "Evimizde çay kalmadığında dünkü çayı yeniden demledik. Bu aklıma Afrika'nın çöllerinde, yer sofrasında bir sallama çay poşetini birkaç kişi paylaşmamızı getirdi. Korkmayalım. Yokluğu paylaşmamız bize insan olduğumuzu, aciziyetimizi ve birlik, beraberliği hatırlatır. O yüzdendir yolu hep özleyişim..." dedi.

Gamze Özçelik'ten sokağa çıkma yasağından sonra marketleri yağmalayanlara ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik

İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLAR İÇİN 600 BİN TL BÜTÇE AYIRDI

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınında dolayı işsiz kalan, kiralarını ve faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlara yardım edeceklerini söylemişti. İhtiyaç sahipleri için ilk etapta 600 bin TL ön bütçe ayırdıklarını duyuran Özçelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Özçelik konu hakkında yaptığı paylaşımda "Bugünleri devletimiz, sağlık çalışanlarımız ve tüm insanımızla birlik olarak atlatacağız inşallah. Bu zor günlerde Umuda Koşanlar Derneği olarak işsiz kaldığını, kirasını ve faturalarını ödemekte zorlandığını tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimiz için ilk etapta 600 bin TL olan ön bütçeyi ayırdık. Bağışçılarımızın desteği ile çok daha artacağını düşündüğümüz bu yardımın tüm kardeşlerimize umut olması duasıyla yola çıktık. Önümüzdeki birkaç güç içinde işleyişini duyuracağımız çalışma için beklemede kaldın" demişti.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağını öğrenen vatandaşlar ise sokağa çıkarak market ve fırınlara akın etti. Sokağa çıkma yasağının pazar saat 24.00 itibarıyla sona ereceğini belirten Bakan Soylu, halkın sokaklara akın ederek alışveriş yapmasıyla ilgili "Milletimizin telaşı var bunu da normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler" dedi.

Gamze Özçelik’ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik
Etiketler: Gamze Özçelik, Magazin
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Yorumlar (20)
KUZEYİN UŞAĞI:gönül elçisi, gönül sultanı bacımız. . ALLAH RAZI OLSUN. . .
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BAYCU NOYAN:hükümettin gec ilan etmese cok dogru eger bir kac gün önce söleseylerdi, millionlarca insan hücüm ederdi marketlere !!!!böylece daha az insan marketlere girdi !!!
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GÖZLEM:Okulları kapattılar. . Üniversiteleri kapattılar. . Camileri kapattılar. . Cadde sokak ve meydanları kapattılar. . Spor faaliyetlerini kapattılar. 65 yaş üstünü, 20 yaş altını evlerine kapattılar. Şehirler arası seyahati yasakladılar. Mezarlıkları kapattılar. Marketleri kapattılar. Falso sayıları kapattılar. Ama virüsün yayılım hızını hiç azaltamadılar. Maske dağıttılar olmadı, kolonya dağıttılar olmadı. Ego''ları kabardıkça kabardı. . Hiç kimseyi dinlemez oldular. Ceza yazdılar o da bir yere kadar.
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İBRAHİM:Bu kin ve nefret sizi insanlıktan çıkarmış kadın ne demiş Allah aşkına biraz daha dikkat edelim söylemlerimize
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ALİ:Allah razı olsun canım kardeşim bazı dangalaklarda güya eleştiri yapmışlar eleştirinizden sizin ne kadar cahil ve aptal olduğunuz ortaya çıkmıştır nasıl bir aile yapınız nasıl bir terbiye almışsınız anlamıyorum ... korkmayın iki gün sokağa çıkmaz saniz gebermezsiniz ... gerçi eninde sonunda geberir girersiniz bu kafayla...
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SERKAN:Gamze sen bu millete akıl verecek en son kişisin
Cevap Yaz 20 3
ALİ:Senden mi alacaklar malkafa
0 0
YALIN:Serkan efendi, senin gibi akilsizlarin bundan çıkaracağı bir ders olamaz sen çalışmayan kafanı bu işlere yorma
0 1
SSK EMEKLİSİ:HELAL OLSUN . . . ZEYNEP GAMZE HANIN . . . BU ALEMDEKİ TÜM SIKINTILARIN SEBEBİ DİR AZGINLIK
Cevap Yaz 2 22
TUNCAY:Dünkü çayı tekrar demleyip ! içersen başka hastalığa yakalanırsın. İçme çay. Paylaşımda yapma, insanlara kötü fikir verme.
Cevap Yaz 16 8
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