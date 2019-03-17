Gamze Özçelik'ten Yeni Zelanda'daki Katliama Çok Sert Tepki!

Tesettüre giren Gamze Özçelik, Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen kanlı saldırıya tepki göstererek, "La Galibe İllAllah, Allah'tan başka galip yoktur..." dedi.

BİRÇOK TAKİPÇİSİ DESTEK VERDİ

Gamze Özçelik, Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısına sert tepki gösterdi. İslam dünyasını yasa boğan bu terör saldırısının ardından Gamze Özçelik'ten saldırıya kınama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gamze Özçelik'in mesajı birçok takipçi tarafından desteklendi.

"BU NURU SÖNDÜREBİLECEĞİNİZİ Mİ SANDINIZ"

Gamze Özçelik, "Yer, gök İslam iken, dağ, taş, alem gece gündüz Allah'ı zikreder, yaradılmış her şeyin sahibi 'O' iken, siz bu nuru söndürebileceğinizi mi sandınız? Şüphesiz; "La Galibe İllAllah" Allah'tan başka galip yoktur... " ifadeleri kullandı.