Gamze Özçelik yardıma muhtaç insanlara umut olmaya devam ediyor

Son dönemde adı sık sık yurt dışında yaptığı yardımlarla gündeme gelen Gamze Özçelik, bir kez daha yardıma ihtiyacı olanlara koştu.

"RABBİM SENDEN BÜYÜK SEVGİLİ YOKTUR BİZE"

Afrika ülkesi Kamerun'a giden Özçelik, buradaki fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşıp; "Beni masum gönüllerde arayın diyen Rabbim.. Seni mazlumun duasında, yetimin gülüşünde buldum. Artık senden büyük sevgili, yolundan büyük sevda yoktur bize..." notunu düştü.

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?

26 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sanatçı başak burcudur. 60 kilogramağırlığında ve 173 boyunda olduğu bilinmektedir. Sanatçının göz rengi kahverengi, saç rengi sarıdır. Tülin Aybay ve Talat Özçelik'in kızları olan Gamze Özçelik Maltepe Anadolu Lisesinde okuduktan sonra Bilgi Üniversitesinde eğitim almaya başlamış ve 2000 yılında Miss Türkey yarışmasında ikinci seçilmiştir.

Sanatçının sadece bir hayır defilesinde podyuma çıktığı bilinmektedir ve Popstar isimli yarışmada da sunuculuk yapmıştır. Sanatçının asıl kendini göstermek istediği yer podyum değil televizyon programları ve dizilerdir. İlk olarak 1998 yılında, Eyvah Kızım Büyüdü adlı yapımla T.V. dizilerine adım atan oyuncu, Cinler ve Periler, Tatlı Hayat, Serseri gibi T.V. yapımları ile kariyerine devam etti. 2004 yılında, Hırsız Var adlı ilk sinema yapımında oynadı. Bu filmde Haluk Bilginer, Mehmet Ali Erbil gibi deneyimli oyuncularla çalışma fırsatı yakaladı.

Seni Seviyorum adını taşıyan bir tiyatro oyununda oynamış olan Gamze Özçelik kariyerine Arka Sokaklar dizisinde devam etmiştir. Dizileri arasından Tatlı Hayat, Serseri ve Fatih adındaki diziler ile büyük ün toplamıştır. Sanatçı 2004 yapımı olan Hırsız Var adlı sinema filminde de oynamıştır. Ayrıca Buzdans adlı ve Türkstar adlı programlarda ise sunuculuk yaptığı bilinmektedir. Arka Sokaklar dizisinde uzun süre oynayan Gamze Özçelik oyunculuğuna da bu dizide de kendine hayran bıraktı. Haziran 2008'de Uğur Pektaş ile evlenmiş olan Özçelik bu evlilikten Mehmet Pektaş'ı dünyaya getirmiştir. Sanatçıların evliliği ise 2011 yılında son bulmuştur. 2013 yılında Fatih dizisinde rol aldı.