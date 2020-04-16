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Gamze Pala'nın öldürüldüğü öğretmenevinin kapısına çiçek bırakıldı

Gamze Pala'nın öldürüldüğü öğretmenevinin kapısına çiçek bırakıldı Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam saplantılı aşığı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Gamze Pala'nın öldürüldüğü öğretmenevinin kapısına çiçek bırakıldı.

16.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:20
Gamze Pala'nın öldürüldüğü öğretmenevinin kapısına çiçek bırakıldı
RİZE - Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam saplantılı aşığı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Gamze Pala'nın öldürüldüğü öğretmenevinin kapısına çiçek bırakıldı. Olaya tepki gösteren Fındıklı Kent Konseyi Başkanı Fatma Hanedar "Lütfen bir kadın ölecekse herkes ölsün" ifadelerini kullandı.
Dün gece saatlerinde Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen olayda 44 yaşındaki Gamze Pala, kendisine saplantılı olan 38 yaşındaki Savaş Dalançıkar tarafından çalıştığı Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nin lobisinde silahlı saldırıya uğradı. Uzun süredir peşinde koştuğu ve bir türlü olumlu yanıt alamadığı kadını kafasına takan saplantılı aşık Dalançıkar, önce ateş ettiği ancak öldürmeyi başaramadığı kadının boğazını cebinden çıkardığı bıçakla kesti. Olay sonrası Pala hayatını kaybederken, Dalançıkar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olaya tepki gösteren Fındıklılı vatandaşlar Pala'nın öldürüldüğü öğretmenevinin kapısına çiçek bırakarak olayı protesto etti. Fındıklı Kent Konseyi Başkanı Fatma Hanedar burada yaptığı konuşmada, bu olayın bir aşk değil sapıklık olduğunu dile getirerek "Kadının ne kadar değerli olduğunu vurgulayalım her yerde. Ne hakla bir insanın canına kıyabiliyorsun ' nasıl görüyorsun kendinde bu hakkı ' Benim bildiği aşk insanı yaşatır, herkes de bunu böyle bilir, şiirlerde, hikayelerde böyle okuruz. Eğer bu aşk öldürdüyse, bu sapık bir düşüncedir. Daha fazla birşey söylemek istemiyorum, hepimizin başı sağolsun. Lütfen bir daha kadın ölecekse, herkes ölsün" ifadelerini kullandı. Gamze Pala’nın öldürüldüğü öğretmenevinin kapısına çiçek bırakıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Gamze Pala, Fındıklı, 3. Sayfa
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