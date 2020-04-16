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Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala'yı tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar, sorgusunda, "Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim" diyerek cinayeti itiraf etti.

16.04.2020 19:03 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:20

Rize Fındıklı Öğretmenevi'nde işlediği cinayetin ardından polis ekiplerince gözaltına alınarak sorgulanan zanlı Savaş Dalançıkar, sorguda cinayeti itiraf etti.

ÖNCE KURŞUN SIKTI SONRA BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİ

Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam meydana gelen olayda 44 yaşındaki Gamze Pala, 38 yaşındaki Savaş Dalançıkar tarafından saat 22.00 sularında çalıştığı Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nin lobisinde silahlı saldırıya uğradı. Konuşmak istediği Gamze Pala'dan olumsuz yanıt alan Dalançıkar, kadına isabet eden kurşunun kadını öldürmediğini fark edince bu kez cebinden çıkardığı bıçakla boğazını kesti. Saldırgan Savaş Dalançıkar olay yerinden kaçamadan emniyet güçleri tarafından yakalandı.

CİNAYET ÖNCESİ EVE GİDİP BIÇAK VE SİLAH ALMIŞ

Yakalandıktan sonra sorguya alınan ve Gamze Pala'ya aşık olduğunu belirten Savaş Dalançıkar "Gamze'yi 5 yıldan fazladır tanırım. Sevgi ve aşk duygularım vardı. Sosyal tesislerde garson olarak çalıştığında zaman zaman onu görmeye giderdim. Daha sonra öğretmenevinde çalıştığı dönemde ise onu uzaktan görüyordum. Olay günü arkadaşlarla birlikte alkol aldık. Sonra eve gidip, silah ile bıçak alıp tekrar parka indim. Maktulün çalıştığı öğretmen evine gitmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

SİLAH TUTUKLUK YAPTI BIÇAKLA KATLETTİ

Öğretmen evine giderek silahını gösterip Gamze Pala'yı çağırdığını söyleyen Dalançıkar, ifadesinde "Maktulle birlikte bulunan erkek şahıs panikledi. Onların paniklemesinin ardından ben de panikledim ve silahla iki el ateş ettim. Önce 4-5 metreden ateş ettim sonra yaklaşarak ateş etmeye çalıştım, silahım tutukluluk yaptı. Daha sonra maktulun yanına gittim. Maktul yere düşmüştü. Boğazına bıçak darbesi vurdum" diyerek tamamladı.

Polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim
Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim
Gamze Pala’yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim
Etiketler: Gamze Pala, Fındıklı, 3. Sayfa, Güncel

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Yorumlar (9)
ADALET:Aynı şekilde ölüm cezası verilsin
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HALİL:bu şerefsizi yaşatan kanun yerin dibine batsın
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ADEM:Böylelerini hapiste boş boş beslemek ülkemiz ve insanlık için zul dür. Ya işlediği cinayet için her gün bir eziyet görerek cehennem azabının evvelini yaşıyacak yada idam edilip cehennem için hesap huzuruna erkenden varacak.
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AHMET:kadına bile arkadan kurşun sıkan mahluk u boş yere hapiste besleriz artık idam şart bu ülkede
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MUHAMMED GÜL:Affı tecavüzcüler çocuk istismarcıları katilller ve mafya için çıkardılar
Cevap Yaz 0 0
GURBETCİ:Adaletin kalmadigi bir ulkede, herkes kendi hakimligini oynar, kendi hukum keser. Boylelerini serbest birakanlarin yuzu kizariyormudur acaba!
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AL SANA AF....AF ÇIKARANLAR UTANSIN.:vahdettin
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CEM:Tasarlayarak yapmış belli ki. Adalet ancak böyle kişilerin gerçek katillerin idamı ile gerçekleşir. Gerisi boş. Vicdanları yaralar.
Cevap Yaz 0 2
AD:Yarin afdan cikar disariya niye tutuklamislarsa
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