Gamze'yi şaka yaparken öldürmüş (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa'da evinin mutfağında arkadaşı Hüseyin Y.'nin şaka yapmak için doğrulttuğu silahın ateş alması sonucu başından vurularak ölen Gamze Kurt, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın üzerine gelinlik konulan tabutu cenaze namazının kılınacağı Kalemli Mahallesi Camii'ne getirildiği sırada acılı ailenin feryatları yürekleri yaktı. Baba Murat Kurt ile anne Sibel Kurt, kızlarının tabutuna sarılıp, göz yaşı döktü. Anne baba, birbirlerine destek olarak, ayakta durmaya çalıştı. Gamze Kurt, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kalemli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cemil SEVAL/ MANİSA,