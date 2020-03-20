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Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Boateng, siyah-beyazlı yönetimle görüşerek takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Gana basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş yönetimi ise oyuncuya, "Her yer tehlikeli, her yer risk altında. Türkiye en çok önlem alan ülke" cevabını verdi.

20.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:49

Tüm dünyayı etkileyen ancak özellikle Avrupa'da İtalya'da hayatı durma noktasına getiren Koronavirüs futbolu da etkiledi. Gana basınında yer alan haberlere göre, Boateng virüs salgını dolayısıyla ayrılmak istediğini yönetime iletti ve taraflar arasında acil toplantı yapıldı.

"HER YER TEHLİKELİ"

Yönetim Boateng'e "Ayrılmanı istemeyiz. Bu virüs tüm dünyayı esir aldı. Her yer tehlikeli, her yer risk altında... Almanya da bu şekilde... Rahatsızlığını anlıyoruz ama Türkiye en çok önlem alan ve salgının en az görüldüğü ülkelerden biri. Kimse panik olmasın. Sen de olma" cevabını verdi.

İSTANBUL'DA REZİDANSTA KALIYOR

33 yaşındaki yıldız orta saha bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 6 maçta 2 gol attı. Boateng ve eşi ünlü manken Melissa Satta, yaşamlarını küçük çocuklarıyla birlikte İstanbul'da lüks bir rezidansta sürdürüyor.

(Fanatik)

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Gana basını, Boateng’in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı

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Gana basını, Kevin-Prince Boateng'in koronavirüs salgını nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı
Etiketler : Koronavirüs, Beşiktaş, Türkiye, Gana, Spor

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