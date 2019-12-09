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Gana'da akademisyenler süresiz grev başlattı

Batı Afrika ülkesi Gana'da akademisyenler, yetersiz eğitim kaynağı ve hükümetin maaşlarını düşük tutmasını gerekçe göstererek süresiz grev başlattı.

09.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:44Gana'da akademisyenler süresiz grev başlattı
Batı ülkesi 'da akademisyenler, yetersiz eğitim kaynağı ve hükümetin maaşlarını düşük tutmasını gerekçe göstererek süresiz grev başlattı.
Gana Ulusal Akademisyen Birliği Başkanı Phillipa Larsen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülke genelinde bugünden itibaren süresiz grev başlatıldığını duyurdu.
Larsen, 2012'den bu yana ülkedeki eğitimin daha iyi hale gelmesi için hükümete taleplerini sunduklarını ancak hükümetin bununla ilgili adım atmadığını savundu.
Kaliteli eğitim için öneri ve talepleri karşılanıncaya kadar greve devam edeceklerini belirten Larsen, "Hükümet ayrıca akademisyenlerin 2012-2016 yıllarındaki maaşlarını da ödemedi." dedi.
Öte yandan, Gana Eğitim Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, akademisyenlerin başlattığı grevin yasa dışı olduğu kaydedildi.

Afrika, Gana, Güncel

Kaynak: AA

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