Menü
Haberler ›› Güncel ››Gana'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü - Güncel

Gana'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü

Batı Afrika ülkesi Gana'da, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

13.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:54
Gana'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü
Batı Afrika ülkesi Gana 'da, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Gana Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu, basına yaptığı açıklamada, Türkiye ve Norveç 'ten başkent Akra'ya gelen 2 kişide virüse rastlandığını belirtti.
Bu kişilerin karantinaya alındığını ifade eden Agyeman-Man, temas kurdukları herkesin de takip altına alındığını kaydetti.
Afrika kıtasında Kenya'nın yanı sıra Gabon, Fildişi Sahili, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta da Kovid-19 vakaları görüldü.
Kıtadaki yaklaşık 160 virüs vakasının 3'ü ölümle sonuçlandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : fahrettin koca, Norveç, Afrika, Gana, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu Güncel
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti Güncel
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı Güncel
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı