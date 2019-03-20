Gana'da Kaçak Madenlere Operasyon

Batı Afrika
ülkesi Gana
'da yasa dışı madencilik yapanlara yönelik operasyonda 6 kişi hayatını kaybetti, 68 kaçak madenci gözaltına alındı.
Western eyaletindeki operasyonun basın sözcüsü Beatrice Okpoti, eyaletin Adumbanso bölgesinde yasa dışı madencilik yapanlara operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Okpoti, 59 yabancı ve 9 Ganalı kaçak madencinin gözaltına alındığını kaydetti.
Okpoti, operasyonda kaçak maden ocağında kullanılan makine, alet ve silahlara el konulduğunu aktardı.
Ülkede kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde çökmelere ve ölümlere neden oluyor.
Gana'da yasa dışı maden ocaklarının önlenmesi amacıyla 2 yıl önce Ulusal Yasa Dışı Madencilik Görev Gücü kuruldu.
Afrika, Madencilik, Gana, Güncel
Kaynak: AA