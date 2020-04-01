Gana'da kamyonetle otobüs çarpıştı: 23 ölü
Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Ashanti bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 23 kişi öldü.
01.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:00
Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Ashanti bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 23 kişi öldü.
Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Ashanti bölgesinde Mampong-Ejura kara yolunda seyreden bir kamyonetin sürücüsü, yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Kazada 23 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Yetkililer, ağır yaralıların bulunduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.
Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Ashanti bölgesinde Mampong-Ejura kara yolunda seyreden bir kamyonetin sürücüsü, yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Kazada 23 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Yetkililer, ağır yaralıların bulunduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.
Kaynak: AA
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