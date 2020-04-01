Gana'da kamyonetle otobüs çarpıştı: 23 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Ashanti bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 23 kişi öldü.Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Ashanti bölgesinde Mampong-Ejura kara yolunda seyreden bir kamyonetin sürücüsü, yolcu otobüsüyle çarpıştı.Kazada 23 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.Yetkililer, ağır yaralıların bulunduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.

Kaynak: AA