Gana'da Kaybolan Filistinli İçin Lübnan'da Gösteri Düzenlendi

Kaynak: AA

Batı Afrika ülkesi Gana'da 3 ay önce kaybolan Filistinli iş adamı Mahran Bacur için Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gösteri düzenlendi.Gana'nın Beyrut Büyükelçiliği önünde toplanan Bacur'un yakınları ile bir grup Filistinli, 15 Aralık 2018'de ticaret amaçlı Gana'nın başkenti Akra'ya giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mahran Bacur'un durumuna açıklık getirilmesi talebinde bulundu.Bacur'un kardeşi Cihad Bacur, burada yaptığı açıklamada, kardeşinin Gana'ya ilk defa seyahat ettiğini ve ticaret amacıyla gittiğini söyledi.Kardeşinin hiçbir siyasi faaliyeti olmadığını dile getiren Bacur, "Mahran hakkında bir suçlama varsa bizleri bilgilendirsinler veya yargıya sevk etsinler." dedi.Ailesi tarafından yayımlanan basın bildirisinde de vize alarak Gana'ya giden Mahran Bacur'un, onu karşılamaya gelen 2 kişiyle birlikte Gana güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.Aldıkları bilgilere göre daha sonra Ganalı iki kişinin serbest bırakıldığına işaret edilen bildiride, Bacur'un durumuna ilişkin ise bugüne kadar kendilerine herhangi bir bilgi gelmediği aktarıldı.Filistinli aile, Bacur'un salıverilmesi için Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo'ya çağrıda bulundu.Lübnan'ın kuzeyinde yer alan el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı sakinlerinden Mahran Bacur, medikal ürünler alanında ticaret yapıyordu.