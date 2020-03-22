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Gana'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti

Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

22.03.2020 02:00 | Son Güncelleme: 22.03.2020 02:00
Gana'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti
Batı Afrika ülkesi Gana 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusal televizyonunda yaptığı açıklamada, Gana'ya gelen 61 yaşındaki bir Lübnan vatandaşının ülkenin Kumasi şehrinde virüsten yaşamını yitirdiğini belirtti.
Ülkede görülen 5 yeni vaka ile toplamda 21 Kovid-19 vakası olduğunu kaydeden Akuffo-Addo, bu kişilerin karantinaya alındığını ve bazılarının durumunun stabil olduğunu ifade etti.
Akuffo-Addo, yarın geceden itibaren ülkenin kara, hava ve deniz sınırlarının 2 hafta süreyle kapatılacağını belirterek, "Bundan önce gelen tüm yolcular karantinaya alınacak ve test yapılacak." dedi.
Devlet Başkanı Akuffo-Addo, virüsün yayılmaması için 25 Mart'ta ülke genelinde oruç tutulacağını açıkladı.
Afrika kıtasında toplamda 900'den fazla koronavirüs vakası görülürken bunlardan 25'i ölümle sonuçlandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler : Lübnan, Afrika, Gana, Güncel

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