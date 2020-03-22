Gana'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti
Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
22.03.2020 02:00 | Son Güncelleme: 22.03.2020 02:00
Batı Afrika ülkesi Gana 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusal televizyonunda yaptığı açıklamada, Gana'ya gelen 61 yaşındaki bir Lübnan vatandaşının ülkenin Kumasi şehrinde virüsten yaşamını yitirdiğini belirtti.
Ülkede görülen 5 yeni vaka ile toplamda 21 Kovid-19 vakası olduğunu kaydeden Akuffo-Addo, bu kişilerin karantinaya alındığını ve bazılarının durumunun stabil olduğunu ifade etti.
Akuffo-Addo, yarın geceden itibaren ülkenin kara, hava ve deniz sınırlarının 2 hafta süreyle kapatılacağını belirterek, "Bundan önce gelen tüm yolcular karantinaya alınacak ve test yapılacak." dedi.
Devlet Başkanı Akuffo-Addo, virüsün yayılmaması için 25 Mart'ta ülke genelinde oruç tutulacağını açıkladı.
Afrika kıtasında toplamda 900'den fazla koronavirüs vakası görülürken bunlardan 25'i ölümle sonuçlandı.
Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusal televizyonunda yaptığı açıklamada, Gana'ya gelen 61 yaşındaki bir Lübnan vatandaşının ülkenin Kumasi şehrinde virüsten yaşamını yitirdiğini belirtti.
Ülkede görülen 5 yeni vaka ile toplamda 21 Kovid-19 vakası olduğunu kaydeden Akuffo-Addo, bu kişilerin karantinaya alındığını ve bazılarının durumunun stabil olduğunu ifade etti.
Akuffo-Addo, yarın geceden itibaren ülkenin kara, hava ve deniz sınırlarının 2 hafta süreyle kapatılacağını belirterek, "Bundan önce gelen tüm yolcular karantinaya alınacak ve test yapılacak." dedi.
Devlet Başkanı Akuffo-Addo, virüsün yayılmaması için 25 Mart'ta ülke genelinde oruç tutulacağını açıkladı.
Afrika kıtasında toplamda 900'den fazla koronavirüs vakası görülürken bunlardan 25'i ölümle sonuçlandı.
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Kaynak: AA