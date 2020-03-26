Gana'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı düne göre iki kattan fazla arttı
Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı son 24 saatte 64'ten 132'ye yükseldi.
26.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:24
Batı Afrika ülkesi Gana 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı son 24 saatte 64'ten 132'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dünden bu yana ülkede görülen Kovid-19 vakalarının 68 kişi arttığı belirtildi.
Açıklamada, ülkede şu ana kadar virüsten 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin iyileştiği kaydedildi.
Gana'da virüsün yayılmaması için dün oruç tutulmuş ve dua edilmişti.
Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 746'ya ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 72'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dünden bu yana ülkede görülen Kovid-19 vakalarının 68 kişi arttığı belirtildi.
Açıklamada, ülkede şu ana kadar virüsten 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin iyileştiği kaydedildi.
Gana'da virüsün yayılmaması için dün oruç tutulmuş ve dua edilmişti.
Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 746'ya ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 72'ye yükseldi.
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Kaynak: AA