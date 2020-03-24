Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 52'ye yükseldi
Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vakaların sayısı 52'ye yükseldi.
24.03.2020 21:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:04
Batı Afrika ülkesi Gana 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vakaların sayısı 52'ye yükseldi.
Gana Sağlık Bakanı Kweku Agyeman-Manu, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan 185 testten 27'sinin pozitif çıktığını belirtti.
Agyeman-Manu, "Görülen yeni vakalara yurt dışından gelen kişilerde rastlandı ve böylece vaka sayısı 52'ye çıktı." dedi.
Ülkede 2 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini anımsatan Agyeman-Manu, virüsün yayılmaması için başkent Akra'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.
Nijerya 'da Buhari'nin Özel Kalem Müdürü Kyari'de de Kovid-19 belirlendi
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Özel Kalem Müdürü Abba Kyari'ye yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Almanya ve Mısır ziyaretinden dönen Özel Kalem Müdürü Kyari, Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nde test yaptırdı.
Kyari'nin testi pozitif çıkarken, beraberindeki yetkilerin testleri de devam ediyor.
Gana Sağlık Bakanı Kweku Agyeman-Manu, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan 185 testten 27'sinin pozitif çıktığını belirtti.
Agyeman-Manu, "Görülen yeni vakalara yurt dışından gelen kişilerde rastlandı ve böylece vaka sayısı 52'ye çıktı." dedi.
Ülkede 2 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini anımsatan Agyeman-Manu, virüsün yayılmaması için başkent Akra'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.
Nijerya 'da Buhari'nin Özel Kalem Müdürü Kyari'de de Kovid-19 belirlendi
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Özel Kalem Müdürü Abba Kyari'ye yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Almanya ve Mısır ziyaretinden dönen Özel Kalem Müdürü Kyari, Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nde test yaptırdı.
Kyari'nin testi pozitif çıkarken, beraberindeki yetkilerin testleri de devam ediyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : fahrettin koca, Nijerya, Afrika, Gana, Güncel