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Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 566'ya çıktı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 566'ya yükseldi.

13.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:08
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 566'ya çıktı
Batı Afrika ülkesi Gana 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 566'ya yükseldi.
Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 37 bin 954 Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.
Salgının ülkenin 16 bölgesinden 10'una yayıldığı ifade edilen açıklamada, şu ana kadar toplam 566 Kovid-19 vakası görüldüğü ve 8 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, okulların bir sonraki karara kadar kapalı kalacağını ancak öğrencilere online eğitim verileceğini duyurdu.
Akufo-Addo, salgınla mücadele kapsamında en çok vakanın görüldüğü 2 bölgede sokağa çıkma yasağının bugünden itibaren bir hafta, ülke genelindeki toplu etkinlik yasağının ise iki hafta daha uzatıldığını bildirdi.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin son verilerine göre, kıtada 14 bin 528 Kovid-19 vakası görülürken, 788 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 570 oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Afrika, Gana, Güncel
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