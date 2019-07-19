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Gana'da maden ocağında göçük: 12 ölü

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Ashanti bölgesindeki altın madeninde meydana gelen göçükte 12 kişi hayatını kaybetti.

19.07.2019 15:25 Gana
Batı Afrika ülkesi Gana'nın Ashanti bölgesindeki altın madeninde meydana gelen göçükte 12 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Obuası Polis Sözcüsü Martin Asenso, Akrokeri bölgesinde yasa dışı faaliyet gösteren altın madeninde meydana gelen göçükte 12 kişinin öldüğünü açıkladı.
Göçük altında kalan 4 kişinin ağır yaralı olarak çıkarıldığını aktaran Asenso, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Asenso ayrıca yasa dışı madencilik yapan 3 kişinin yakalandığını belirtti.
Gana'da iki sene önce kurulan Ulusal Yasa Dışı Madencilik Görev Gücü tarafından başlatılan operasyonlarda yasa dışı olarak çalışan maden ocaklarının faaliyetlerinin önlenmesi amaçlanıyor.
Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen çökmeler ölümlere neden oluyor.
Kaynak: AA
Maden, Gana, Güncel

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