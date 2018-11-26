Gana'da Sarı Hummayla Mücadele

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:00



26 Kasım 2018 Pazartesi 14:00

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın 9 bölgesinde sarı humma salgınına karşı 5,4 milyona yakın kişinin aşılanmasına başlandı.Gana Sağlık Hizmetleri Direktörü Dr. Anthony Nsiah-Asare, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin 9 bölgesinde salgına karşı 5,4 milyona yakın kişiye aşı yapma çalışmalarının başladığını belirtti.Dr. Nsiah-Asare, sarı hummanın ciddi küresel sağlık tehdidi olduğunu kaydederek, halkın aşı kampanyasından faydalanması gerektiğini vurguladı.Kampanyanın, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) iş birliğinde başlatıldığını ifade eden Nsiah-Asare, 8 gün sürecek aşı programının ücretsiz olduğunu bildirdi.Gana hükümetinin bu yıl hayata geçirdiği sarı hummayla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar çok sayıda kişinin aşılanması amaçlanıyor.Sarı hummanın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı, mide bulantısı, kas ağrısı, halsizlik ve gözlerde sarılık bulunuyor.