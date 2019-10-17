Gana'da sel 28 can aldı

Batı Afrika
ülkelerinden Gana
'nın Upper East bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Upper East Bölge Koordinatörü Jerry Asamani, yerel medyaya yaptığı açıklamada, bölgeye bağlı Bongo ketinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen seller sonucu yaklaşık 640 kişinin evsiz kaldığını, bölgeye acil yardım ekiplerinin gönderildiğini söyledi.
Sellerde 28 kişinin yaşamını yitirdiğini, 19 kişinin yaralandığını belirten Asamani, çok sayıda kişinin de kaybolduğunu bildirdi.
Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor. Bölgede geçen yıl meydana gelen sellerde 13 kişi ölmüştü.