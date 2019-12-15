Haberler » Güncel » Gana'da yasa dışı işletilen madenlerde 62 çalışan gözaltına alındı - Haber

Gana'da yasa dışı işletilen madenlerde 62 çalışan gözaltına alındı

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, yasa dışı faaliyet gösteren madenlere yönelik operasyonda 62 çalışan yakalandı.

15.12.2019 23:28 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:28Gana'da yasa dışı işletilen madenlerde 62 çalışan gözaltına alındı
Batı ülkelerinden 'da, yasa dışı faaliyet gösteren madenlere yönelik operasyonda 62 çalışan yakalandı.
Sözcüsü Kwaku Buadu Peprah, ülkenin batısındaki Kenyasi bölgesinde yasa dışı işletilen madenlere yönelik operasyon düzenlendiğini, buralarda çalışan 2'si kadın 62 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Tarihte, "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Afrika'nın en büyük altın üreten ülkeleri arasında bulunuyor.
Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölüme neden oluyor.

Afrika, Polis, Gana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:38 G5 Sahel ülkelerinin liderleri terör nedeniyle olağanüstü toplandı - Haber
00:34 Beşir devam eden davalarda idam cezası alabilir - Haber
00:32 "Meeting Jim" belgeselinin özel gösterimi yapıldı - Haber
00:29 Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı - Haber
00:26 2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Haber
23:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım - Haber
23:22 Acı haber! Trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Haber
22:45 Dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu - Haber
21:30 Tersane'de korkunç ölüm! Metrelerce yükseklikten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü - Haber
19:50 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı - Haber
16.12.2019 00:41:30