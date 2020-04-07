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Gana'dan Çin'e yardım çağrısı

Gana Finans Bakanı Ken Ofori-Atta, Çin'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik felaketle karşı karşıya olan Afrika ülkelerinin borç yükünü hafifletmek için daha fazlasını yapması gerektiğini belirtti.

07.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:58
Gana'dan Çin'e yardım çağrısı
Gana Finans Bakanı Ken Ofori-Atta, Çin'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik felaketle karşı karşıya olan Afrika ülkelerinin borç yükünü hafifletmek için daha fazlasını yapması gerektiğini belirtti.
Bakan Ofori-Atta, İngiltere Global Gelişim Merkezi Başkanı Masood Ahmed ile yaptığı görüşmede, Çin'in Afrika ülkelerine yardım etmesi gerektiğini söyledi.
Afrika ülkelerinin Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik kriz ile karşı karşıya olduğunu belirten Ofori-Atta, bu nedenle Çin'in Afrika ülkelerinin borç yükünü hafifletmek için daha fazlasını yapması gerektiğini vurguladı.
Ofori-Atta, Afrika ülkelerinin Çin'e olan borcuna işaret ederek, "Afrika'nın Çin'e borcu yaklaşık 145 milyar dolar ve ülkelerin bu yıl 8 milyar dolardan fazla ödeme yapması gerekiyor.Bu konuda bir şeyler yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Afrika, Gana, Güncel
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