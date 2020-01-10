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Gana'dan Türkiye'ye dışişleri bakanı seviyesinde ilk ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey'in Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

10.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:17Gana'dan Türkiye'ye dışişleri bakanı seviyesinde ilk ziyaret
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey'in 'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey 11-14 Ocak 2020 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Gana'dan ülkemize dışişleri bakanı seviyesinde gerçekleştirilecek bu ilk ziyaret sırasında işbirliğimizin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak ve bölgesel konularda görüş alışverişi yapılacaktır" denildi. - ANKARA

Türkiye, Gana, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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