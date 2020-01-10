Haberler » Güncel » Gana'dan Türkiye'ye dışişleri bakanı seviyesinde ilk ziyaret - Haber

Gana'dan Türkiye'ye dışişleri bakanı seviyesinde ilk ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey'in Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

10.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:20Gana'dan Türkiye'ye dışişleri bakanı seviyesinde ilk ziyaret
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey'in 'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey 11-14 Ocak 2020 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Gana'dan ülkemize dışişleri bakanı seviyesinde gerçekleştirilecek bu ilk ziyaret sırasında işbirliğimizin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak ve bölgesel konularda görüş alışverişi yapılacaktır" denildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)

Türkiye, Gana, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:35  Alman kurdunu ağaca asarak öldürdü - Haber
12:35  Fenerbahçe pas çalıştı - Haber
12:35  Kar nedeniyle evinde mahsur kalan felçli hasta hastaneye ulaştırıldı - Haber
12:34  Sultangazi Belediyesi, kedileri yuva sahibi yapıyor - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
12:29  Çankaya'da camiler temizleniyor - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
10.01.2020 12:38:06