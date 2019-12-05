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Gana, Nijeryalılara ait yaklaşık bin iş yerini kapattı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın, sınırlarını ticari mallara kapatmasının ardından Gana'da faaliyet gösteren Nijeryalılara ait bine yakın iş yeri kapatıldı.

05.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:50Gana, Nijeryalılara ait yaklaşık bin iş yerini kapattı
Batı ülkelerinden 'nın, sınırlarını ticari mallara kapatmasının ardından 'da faaliyet gösteren Nijeryalılara ait bine yakın iş yeri kapatıldı.
Nijerya'nın Gana Yüksek Komiseri Büyükelçi Olufemi Abikoye, "Nijerya'nın ağustos ayında sınırlarını ticari mallara kapatmasına karşılık Gana'da Nijeryalılara ait bine yakın iş yeri kapatıldı." dedi.
Büyükelçi Abikoye, Nijeryalılara ait iş yerlerinin Gana Ticaret Birliğince kapatıldığını bildirdi.
Abikoye, Nijerya ile Gana arasındaki ilişkilerin dostluk çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Nijerya'nın güvenlik ve ekonomik gerekçelerle tüm sınırlarını ağustos ayında ticari malların geçişine kapatması, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğuna (ECOWAS) üye ülkeler arasında krize neden oldu.
Nijerya'nın kararına tepki gösteren ECOWAS üyesi bazı ülkeler, Nijerya mallarının ülkelerine girişlerini yasaklarken Gana ise Nijeryalılara ait yüzlerce iş yerini kapatma kararı almıştı.

Nijerya, Afrika, Gana, Güncel

Kaynak: AA

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