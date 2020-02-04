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Gana'nın cedisi ABD dolarına karşı en çok güçlenen para birimi oldu

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın yerel para birimi olan cedi, bu yıl dolar karşısında dünyanın en çok değer kazanan para birimi oldu.

04.02.2020 20:24 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:24Gana'nın cedisi ABD dolarına karşı en çok güçlenen para birimi oldu
Batı ülkelerinden 'nın yerel para birimi olan cedi, bu yıl dolar karşısında dünyanın en çok değer kazanan para birimi oldu.

Bloomberg haberine göre, Afrika'nın en büyük kakao üreticisi olan Gana'nın yerel para birimi cedi geçen yıl yüzde 13 zayıflarken, 2020'de 3,9 değer kazandı.

Gana Cumhuriyeti Bankası Hazine Müsteşarlığı Başkanı Nana Yaa Faakye, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, geçen ay Çin'de ortaya çıkan koronavirüs ve Çin'in yeni yılın kutlamalarının ticareti ve seyahati azalttığını, bu durumun da Ganalı ithalatçıların döviz talebini azalttığını belirtti.

Faakye, dış rezervleri artıracak olan eurobond ihracıyla cedinin daha fazla güç kazanabileceğini kaydetti.

Gana Bankası Finansal Piyasalar Başkanı Steve Opata ise merkez bankasının parasal tutumunun da para birimini desteklediğini söyledi.

Opata, ekim ayından bu yana, bu yıl için 715 milyon dolarlık hedefi bulunan vadeli döviz ihaleleri de dahil olmak üzere, piyasa reformlarının cedinin güç kazanmanın bir başka faktör olduğunu ifade etti.

Afrika, Gana, Güncel

Kaynak: AA

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