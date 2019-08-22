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Ganalı eski milli futbolcu Agogo vefat etti

Ganalı eski milli futbolcu Junior Agogo, 40 yaşında hayata veda etti.

22.08.2019 16:58 Ganalı eski milli futbolcu Agogo vefat etti
Ganalı eski milli futbolcu Junior Agogo, 40 yaşında hayata veda etti.
Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Agogo'nun, İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir hastanede vefat ettiği belirtildi.
Futbolcunun ölüm haberinin ardından formasını giydiği İngiliz kulüplerinden Nottingham Forest, Bristol Rovers, Sheffield Wednesday ve Barnet, başsağlığı mesajı yayımladı.
Faal futbol hayatını 2012'de İskoçya temsilcisi Hibernian'da sonlandıran Agogo, 2015 yılında felç geçirmesinin ardından birçok sağlık sorunuyla mücadele etmişti.
Ülkesinin en tanınan oyuncuları arasında yer alan Junior Agogo, Gana Milli Takımı'nda 27 maçta 12 gole imza attı.

İngiltere, Londra, Spor

Kaynak: AA

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