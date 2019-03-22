Ganyan Bayi Sahibini Öldüren Zanlı İskenderun'da Yakalandı

Hatay
'ın Payas
ilçesinde ganyan bayi işletmesi sahibini bıçaklayarak öldüren şahıs İskenderun
'da yakalandı
Payas ilçesinde 22 Şubat tarihinde ganyan bayi işletmesi sahibi Ali Karaçay
'ı boğazından bıçaklayarak öldüren T.G., Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü
ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucunda İskenderun ilçesinde yakalandı. Akşam saatlerinde Dörtyol
Adliyesinde nöbetçi mahkemeye çıkarılan T.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Payas, Hatay, İskenderun, 3. Sayfa
Kaynak: İHA