Kaynak: AA

HALİL FİDAN - Türkiye'nin önemli tahıl üretim alanlarından GAP'ın merkezi konumundaki Şanlıurfa'da arpa hasadına başlayan üreticiler, sezon boyunca etkili olan aşırı yağışlar sayesinde bereketli bir sezon bekliyor.Türkiye'de ekilebilen tarım alanı bakımından Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer alan Şanlıurfa, verimli arazilerinden ülkenin mercimek üretiminin yüzde 36'sını, buğdayın yüzde 10'unu, arpanın ise yüzde 11'ini karşılıyor.Yaklaşık 6 milyon 394 bin dekar alanda hububat tarımının yapıldığı "GAP'ın başkenti"nde Atatürk Barajı'nın sağladığı sulama imkanları sayesinde tarlalarda yılda birden çok ürün elde edilebiliyor.Sulamaya açılamayan bölgelerde daha çok arpanın üretildiği Şanlıurfa'da, geçen yıl kuraklık nedeniyle sıkıntı yaşayan çiftçiler, bu yıl bol yağış alması dolayısıyla hasadına başladıkları üründen yüksek verim alarak bereketli bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.Bölgede elde edilen tahıl ürünleri ülke ekonomisine ciddi katkı sağlarken, çiftçiler arpa hasadının ardından saplardan elde ettikleri samanı ise hayvanların kışın beslenmesi için değerlendiriyor."Yağışlar verimi artırdı"Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hububat üreticisinin bu yıl verimli bir dönem geçirdiğini belirterek, rekoltede ciddi bir artış beklediklerini söyledi.Önemli bir kısmı hayvan beslenmesinde ve bir kısmı da sanayide kullanılan arpada hasadın Şanlıurfa'da başladığını anlatan Çullu, şöyle devam etti:"Türkiye'de tarımsal üretim bakımından buğdaydan sonra ikinci sırada arpa bulunuyor. Dekara ortalama verimi 220-330 kilogram olan arpa, Şanlıurfa'da 2 milyon dekarda üretiliyor. Son yıllarda meydana gelen kuraklık nedeniyle arpa çiftçisi mağdur olmuştu ancak bu yıl fazla yağışlar nedeniyle yüksek verim bekleniyor. Türkiye'de arpa üretiminin çok önemli bir bölümü kuru şartlarda ve genelde kıraç alan denilen ve üretkenliği zayıf olan topraklarda yetiştiriliyor. Verimliliği tamamen doğal yağışlara bağlı olan arpa bitkisi, 2018-2019 üretim sezonunda şanslı yılını yaşıyor. Ortalama 220-300 kilogram olan arpa veriminin, bu yıl ortalamanın yaklaşık 2 katı olan yağışlardan dolayı artacağı tahmin edilmektedir.""Yüksek verim bekliyoruz"Hasat yapan çiftçi Mehmet Sel ise kuru tarımla arpa üretimi gerçekleştirdikleri için yağmurun kendileri açısından hayati önem taşıdığını söyledi.Ekim ayından itibaren etkili olan yağışlar sayesinde bereketli bir sezon geçireceklerine inandığına ifade eden Sel, "Geçen yıl kötü bir hasat dönemi geçirdik. Allah'a şükür bul ise beklentimizin çok üstünde yağmur düştü. Bu sayede ekinlerimiz iyi gelişti. Şimdi de biçerdöverleri bekliyoruz. İnşallah yüksek verim bekliyoruz." diye konuştu.Çiftçilerin "altın yıl" yaşayacakŞanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu da geçen yıl bölge genelinde yaşanan kuraklığın arpa üreticisini de olumsuz etkilediğini hatırlatarak, bu yıl ise çiftçinin hasada mutlu bir şekilde başladığını aktardı.Bölge genelinde yüksek rekolte beklendiğinin altını çizen Eyyüpoğlu, Şanlıurfa'nın hububat tarımı açısından önemini hatırlatarak, çiftçilerin adeta "altın yılı" yaşayacağını, bunun da kent ve ülke ekonomisini canlandıracağını belirtti."Bu yıl Şanlıurfa'da arpada rekor verim bekliyoruz." diyen Ahmet Eyyüpoğlu, şöyle devam etti:"Özellikle kuru tarım alanlarında arpa için çok güzel yağış alınması çiftçimizin yüzünü güldürdü. Bu yıl arpa ekim alanımız geçen yıllara oranlara tahmini yüzde 10 daraldı diyebiliriz. Buna karşılık verim oranının ise bu açığı kapattığını tahmin ediyoruz. Oldukça kaliteli arpa hasadı yapacağız inşallah. Ayrıca bu yıl arpa fiyatları da iyi bakanlığın açıkladığı fiyat 1,10 lira. Serbest piyasada da buna yakın rakamlar var. Çiftçiler olarak fiyatın iyi olduğunu düşüncesindeyiz.""Bereketli bir sezon öngörüyoruz"Zahireciler Borsası esnafı Murat Ayneli ise hasadın başlamasıyla, arpa alımına başladıklarını ve yağışlar sayesinde gelen ürünün de son derece kaliteli olduğunu ifade etti.Borsada arpanın 1,30 liradan işlem gördüğünü dile getiren Ayneli, "Şanlıurfa arpanın merkezi, artık ürünün hasadı yoğun bir şekilde başladı. Yıl boyunca etkili olan yağışlar sayesinde hem verim hem kalite iyi görünüyor. Fiyatlar da son derece iyi seyrediyor. Bu anlamda arpa üreticisinin bereketli bir sezon geçireceğini ön görüyoruz." ifadelerini kullandı.