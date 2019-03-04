Gap Şelalesi'ne Girip, Çevredeki Çöpleri Topladılar

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DİYARBAKIR Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü üyeleri, Mardin'in Derik ilçesindeki GAP Şelalesi bölgesinde doğa yürüyüşü yaptı. Dağcılar, yürüyüş sırasında şelalenin çevresinde piknikçilerin ve kampçıların bıraktıkları çöpleri topladı.Derik ilçesinde 20 bin dönümlük meyve ve zeytin ağaçlarının bulunduğu Gap Bahçeleri'ni sulayarak hayat veren GAP Şelalesi'ne, Diyarbakır Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü'nün 14'ü kadın, 26'sı erkek 40 üyesi, yağmur altında yürüyüş gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 saat süren gezi dağlık, vadi ve kayalıklarda 10 kilometrelik alanda birerli kolda yapıldı.Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Başkanı Ali Alioğlu, 2014 yılından bu yana bisiklet ve doğa spor faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade ederek, yaptıkları gezilerde amaçlarının doğal güzelliklerin tanıtılmasını sağlamak olduğunu söyledi. Alioğlu, "Bugün Derik ilçesinde bir doğa turu yaptık. Doğa turunda amacımız buranın tanıtılmasını, keşfedilmesini, bilinmesini ve özellikle buraya gelen insanların daha bilinçli kullanmasının mesajını vermeye çalışıyoruz" dedi.'GAP ŞELALESİ BEREKETİN MÜJDECİSİDİR'Kulüp üyelerinden Mahmut Zeytinoğlu ise GAP Şelalesi'nin yıllarca akmadığını son yıllarda aşırı yağışlardan dolayı bu yıl şelalenin aralıksız akmasına sevindiklerini belirterek, şelalenin bereketin müjdecisi olduğunu aktardı. Zeytinoğlu, "Gezimize Tepebağ'dan doğa yürüyüşümüze başladık. Oradan en son şelalenin önüne kadar geldik. Güzel bir etkinlik oldu. Yürüyüşe katılanlar çok memnun kaldılar. Bugün yağmur altında yürüyüşümüzü yaptık. Yağmurun yağmasıyla da yürüyüşümüz daha da güzelleşti" diye konuştu.'YAĞMUR ALTINDA GAP ŞELALESİ'NDE SUYA GİRDİLER'Dağcılar, GAP Şelalesi'nde yağmur altında soğuk havaya aldırış etmeden suya girdi. Dağcıların daha sonra GAP Şelalesi bölgesinde piknikçilerin ve kampçıların bıraktıkları çöpleri toplamasıyla gezi son buldu.FOTOGRAFLI - Mardin