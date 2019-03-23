Mardin
'in Derik
ilçesinde yer alan ve Türkiye
'nin 223. tabiat parkı ilan edilen GAP Şelalesi Tabiat Parkı güzelliği ile büyülüyor.
Derik ilçesinde 527 dekarlık alanda yer alan ve Türkiye'nin 223. tabiat parkı olarak ilan edilen GAP Şelalesi Tabiat Parkı doğal güzelliğiyle ilgi görüyor.
El değmemiş yapısıyla kayalıkların arasından akan suyun sesiyle insana huzur veren şelale, ziyaretçi akınına uğruyor. Şelale, doğal yapısıyla amatör ve profesyonel fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.
Mardin, Türkiye, Derik, Güncel
Kaynak: AA