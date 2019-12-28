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Gap'ta sulama şebekelerinin yüzde 53'ü tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) dünyanın sayılı projelerinden birisi olduğunu ifade ederek, projenin tamamen devreye alınması ile ülke ekonomisine 6,7 milyar dolarlık katkı sağlanacağını belirtti.

28.12.2019 22:10 | Son Güncelleme: 28.12.2019 22:10 Gap'ta sulama şebekelerinin yüzde 53'ü tamamlandı

GAP'TA SULAMA ŞEBEKELERİNİN YÜZDE 53'Ü BİTTİ

GAP'ın ülkemizin vizyon projelerinden olduğunu, dünyada ise sayılı projeler arasına girdiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, "GAP ülkemizdeki ekonomik olarak sulanabilir arazilerin %12'sini oluşturmaktadır. Toplam 1 milyon 58 bin hektarlık bu sulanabilir arazinin 564 bin 215 hektarının, yani yüzde 53'ünün sulama şebekeleri tamamlanmıştır" diye konuştu.

GAP bölgesinin ülkemizde gıda üssü olacağının altını çizen Pakdemirli "Tarımsal üretimde verim artışı için olmazsa olmazlardan birisi olan sulama ile bölgede üretim önemli derecede artacak. Bu bağlamda GAP'ta ana damar niteliğindeki sulama ana kanal ve tünellerin büyük bölümü tamamlandı. Nispeten daha kısa sürede tamamlanacak kılcal damar niteliğindeki şebeke inşaatları ise hızla devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

ŞANLIURFA'DAN MARDİN'E ADETA SUNİ BİR NEHİR AKIYOR

Ana kanalların GAP'ta sulamanın en önemli bölümünü oluşturduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli "Bu ana kanallar inşa edilen barajlardan aldığı suyu münbit arazilere iletiyor. Ana kanalların tamamlanmasıyla birlikte ise şebeke inşaatları çok daha kısa sürede tamamlanabiliyor. Bu ana kanalların en önemlisi olan 221 km uzunluğundaki Mardin-Ceylanpınar Ana Kanalı ile Şanlıurfa'dan Mardin'e adeta suni bir nehir akıyor. Ayrıca 218 km uzunluğundaki Kralkızı Cazibe Anakanalı da inşa edilmekte olan dev ana kanal projelerindendir.Bu projenin yaklaşık 217 kilometresi tamamlanmış durumda" açıklamasını yaptı.

ÜLKE EKONOMİSİNE YILLIK 6,7 MİLYAR DOLAR

GAP'ın her yönüyle devasa bir proje olduğunu ve sadece sulama projelerinden ibaret olmadığını söyleyen Bakan Pakdemirli "GAP ile sulamada 2,2 milyar dolar, enerjide 4 milyar dolar, içme suyunda 505 milyon dolar olmak üzere milli ekonomiye yaklaşık yıllık toplam 6,7 milyar dolar katkı sağlanacak. Ayrıca 1 milyon 270 bin kişiye istihdam imkânı sağlanacak" diyerek sözlerini tamamladı.?


Mardin, Güncel

Kaynak: Bültenler

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