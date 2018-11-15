Gar Binasının Çevresi Yenilenecek

Kırklareli
Valiliğince, gar binasının çevresinin yenilenmesi amacıyla toplantı düzenlendi.
Vali Osman Bilgin başkanlığında valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, mülkiyeti Devlet Demir Yolları
'ndan Özel idaresine devri yapılan gar binası ile festival alanı ile ilgili taslak olarak hazırlanan projeler değerlendirildi. Vali Bilgin
, gar binası çevresinin ve festival alanının kente yakışır bir hale getirileceğini belirten Bilgin, çalışmaların en kısa sürede başlayacağını ifade etti.
Bu alanın kent için önemine değinen Bilgin, Devlet Demir Yolları'na da alanı Özel idaresine devrettiği için teşekkür etti.
Devlet Demir Yolları,Kırklareli
15 Kasım 2018 Perşembe 10:39