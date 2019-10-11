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Gar katliamını Anma Günün'de CHP - HDP gerginliği

Gar katliamını Anma Günün'de CHP - HDP gerginliğiANKARA - Ankara'da 103 kişinin hayatını kaybettiği gar katliamının 4'üncü yılında ölenleri anmak için toplanan HDP'liler ile CHP'liler arasında gerginlik yaşandı.

11.10.2019 00:25
Gar katliamını Anma Günün'de CHP - HDP gerginliği
ANKARA - Ankara'da 103 kişinin hayatını kaybettiği gar katliamının 4'üncü yılında ölenleri anmak için toplanan HDP'liler ile CHP'liler arasında gerginlik yaşandı.
Ankara Garı'nın önünde 10 Ekim 2015'te bombalı terör saldırısında ölenleri anmak için toplanan HDP'liler, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdikleri için CHP'li vekillere ve partililere tepki gösterdi. İki grup arasında gerginlik yaşanırken, CHP'liler "Gelmesek CHP nerede, gelsek suç nerede" diyerek tepki gösterdi. Diğer vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.
Gar katliamını Anma Günün'de CHP - HDP gerginliği

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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