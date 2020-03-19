Gar Müdürlüğü'nde dezenfeksiyon önlemleri
Zonguldak'ta TCDD Gar Müdürlüğü koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
19.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:19
Zonguldak 'ta TCDD Gar Müdürlüğü koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Çin'de baş gösteren yeni tip koronavirüs (Covid 19) nedeniyle TCDD Gar Müdürlüğü de tedbirlerini aldı. Mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdi. Tüm büroların yanı sıra özellikle yolcuların kullandığı bekleme alanları, gişe, merdivenler, korkuluklar yeniden dezenfekte işlemi ile temizleniyor. - ZONGULDAK
Çin'de baş gösteren yeni tip koronavirüs (Covid 19) nedeniyle TCDD Gar Müdürlüğü de tedbirlerini aldı. Mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdi. Tüm büroların yanı sıra özellikle yolcuların kullandığı bekleme alanları, gişe, merdivenler, korkuluklar yeniden dezenfekte işlemi ile temizleniyor. - ZONGULDAK
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Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Zonguldak, Güncel