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Gara'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

02.10.2019 20:24Gara'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi.
PKK'lı teröristlerin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği, bugün gerçekleştiren hava harekatlarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısının 17 olduğu kaydedildi.

Irak, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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