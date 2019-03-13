Garaj Günleri" Başlıyor

Kahramanmaraşlılar, 15-24 Mart tarihleri arasındaki büyük indirimlerle alışveriş imkanı bulacak.
Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, indirim fırsatlarının sunulduğu "Garaj Günleri" 15 Mart'ta başlıyor.
Normal sezon sonu indirimleri ve mevsim sonu fırsatlarının yanı sıra ekstra avantajlarla cazip seçenekler sunacağı "Garaj Günleri" 24 Mart'a kadar devam edecek.
Avm'nin kapalı otoparkında yapılacak Garaj Günlerine; birçok marka katılacak.
Yüzde 70'lere varan indirimlerin olduğu Garaj Günleri, 24 Mart tarihine kadar devam edecek. - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş, Ekonomi
Kaynak: İHA