Garaj İndirim Günleri" Başlıyor

Adana
Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, ziyaretçilerini normal sezon indirimleri dışında uygulanan Garaj İndirim Günleri ile karşılamaya hazırlanıyor.
AVM'nin açık otoparkında özel olarak dizayn edilen stantlarda ziyaretçilerini ağırlayacak olan markalar, yüzlerce ürünü indirimli fiyatlarla ziyaretçilerine sunacak.
16 - 25 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Garaj İndirim Günlerinde, ünlü markaların ürünleri yer alacak.
Firmaların normal sezon ürünlerinin yanı sıra önceki sezon ürünleri ve stok fazlası ürünlerinin satışa sunulacağı Garaj İndirim Günleri, ihtiyaçlarını en ekonomik koşullarla gidermek isteyenleri 25 Kasım Pazar günü AVM'nin kapanış saatine kadar konuk edecek. - ADANA
Adana
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:45