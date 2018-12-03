Garaj İndirim Günleri'nde İkinci Fırsat

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:48



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:48

Ulusal ve uluslararası birçok markanın sezon indirimlerinin yanı sıra, stok fazlası, sezon sonu ürünlerinin satışa sunulduğu Optimum Garaj İndirim Günleri'nin 2'ncisi ilgi görüyor.Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde, ilki 16 - 25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Garaj İndirim Günleri'nin 30 Kasım'da başlayan 2'ncisi 9 Aralık'a kadar devam edecek.Konfeksiyondan ayakkabıya, ev tekstilinden mutfak gereçleri ile elektroniğe kadar geniş yelpazedeki birçok ürünün satışa sunulduğu 2.Garaj İndirim Günleri, AVM'nin eksi 1'nci kat market girişi kapalı otoparkında düzenlendi.Özel kurulan stantlarda satışa sunulan yüzlerce ürüne, etiket fiyatı üzerinden yüzde 70'e varan indirimler ve çeşitli kampanyalarla ihtiyaçlarını en uygun fiyatlarla temin etmek isteyenler yoğun ilgi gösteriyor. - ADANA