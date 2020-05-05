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Garajda okey oynarken yakalanınca, kahkaha attılar

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde garajda okey oynayan 11 kişiye Jandarma tarafından baskın yapıldı.

Garajda okey oynarken yakalanınca, kahkaha attılar
05.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:10
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde garajda okey oynayan 11 kişiye Jandarma tarafından baskın yapıldı. İçeride ki kişilere hem sosyal mesafe kuralına uymadıkları için hem de 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için toplam 63 bin TL ceza kesildi. Okey oynayan gençler cezayı yedikten sonra ise kahkaha atmaya başladı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, kamu düzenin sağlanması ve genel sağlığın korunmasına yönelik olarak gerekli denetim ve kontroller sürdürülüyor.

Köprüköy İlçesi Yağan Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında B.B ve Ç.B. isimli kardeşlerin ikametinin eklentisinde bulunan ve özel araç garajı olarak kullanılan kapalı alan içerisinde 11 şahsın okey oynadıkları tespit edildi.

İçeride bulunan; B.B, Ç.B, S.K, S.K, S.C, E.C, E.Ö, M.K, V.K, M.K, ve A.K. isimli şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıklarından 34 bin 650 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca; S.K, S.K, S.C, E.C, E.Ö, M.K, V.D, M.K. ve A.K. isimli şahıslara sokağa çıkma yasağı kuralına uymadıklarından, 28 bin 350 TL. İdari para cezası daha yazıldı.

Toplamda 63 bin lira ceza yiyen 11 kişi ise cezaların ardından bulundukları garajda espri yaparak kahkaha atmaları herkesi hayrete düşürdü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Köprüköy, Jandarma, Erzurum, 3. Sayfa, Haber
Yorumlar (1)
HÜSAM: Ülkemizde bu tür geri zekalılar maalesef çok. Okeymiş, kumarmış. Bırakın bu boş işleri. Bu dünya geçici. Ahiretiniz için çalışın. Namaz kılın, oruç tutun. Şurada maksimun 60 bilemedin 70 yıl belki 80 yıl yaşayacağız. Asıl ebedi yerimiz ahiret, dünya değil. . .
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