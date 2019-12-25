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Garajdaki hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Karaman'da sahibi tarafından evinin bitişiğindeki garaja park edilen hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

25.12.2019 03:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 03:49 Garajdaki hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi
'da sahibi tarafından evinin bitişiğindeki garaja park edilen hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saat 00.30 sıralarında Sümer Mahallesi 1305 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus T.'ye ait olduğu öğrenilen garajda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İki bina arasındaki ahşap garajdan alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye vakit kaybetmeden yangına müdahale ederken, polis ekipleri de sokağı trafiğe kapatarak çevre güvenliği aldı. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu alevler garaja bitişik olan evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında garajda park halinde olan 70 BJ 366 plakalı hafif ticari araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemezken, olay yeri inceleme ekibi garajda ve yanan araçta inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Sümer Mahallesi, Karaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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