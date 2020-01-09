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Garanti Bankası tepkiler sonrası KHK'lı müşteriye sınırlamaları kaldırdı, özür diledi

Garanti Bankası, KHK ile işinden çıkarılan kişinin maaş ödemesi dışında bankacılık işlemi yapamayacağına yönelik sınırlamayı kaldırarak müşteriden özür diledi. Banka KHK’lı kişiye hesap açmayı reddetmiş, tepkiler üzerine bankacılık işlemlerine sınırlama getirerek hesap açmıştı.

09.01.2020 10:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:51Garanti Bankası tepkiler sonrası KHK'lı müşteriye sınırlamaları kaldırdı, özür diledi
Garanti Bankası, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işinden çıkarılan kişinin maaş ödemesi dışında bankacılık işlemi yapamayacağına yönelik sınırlamayı kaldırdı; müşteriden özür diledi. Banka KHK'lı kişiye hesap açmayı reddetmiş, tepkiler üzerine bu defa bankacılık işlemlerine sınırlama getirerek hesap açmıştı. Olayı Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ömer Gergerlioğlu duyururken Garanti Bankası'ndan bir açıklama gelmedi.

HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara göre olay şöyle gelişti: KHK ile işten çıkarılan kişi özel sektörde iş bulunca hesap açmak için şirketin çalıştığı Garanti Bankası'na başvurdu. Ancak Garanti Bankası KHK'lı olduğu gerekçesiyle bu kişiye hesap açmayı reddetti. Gergerlioğlu'nun olayı sosyal medyada duyurmasının ardından tepkiler üzerine banka bu kişiye hesap açtı. Ancak hesaba sınırlama getirdi.
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Halkların Demokratik Partisi, Garanti Bankası, Milletvekili, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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