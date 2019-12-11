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Garanti BBVA 323,3 milyon liralık takipteki kredilerini sattı

Garanti BBVA 323,3 milyon liralık takipteki krediyi Gelecek Varlık Yönetim ve Efes Varlık Yönetim'e sattığını açıkladı.

11.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:48

Garanti BBVA takipteki krediler portföyündeki 323,3 milyon TL tutarındaki kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat, ticari kredi ve masraf hesabı türündeki tahsili gecikmiş alacakları 25,1 milyon TL'ye sattı. Bankadan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada satışın Gelecek Varlık Yönetim ve Varlık Yönetim'e yapıldığı ifade edildi.

İşte bankadan KAP'a yapılan açıklama:

"Bankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan toplam anapara bakiyesi 323.292.220,41-TL. olan kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat, ticari kredi ve masraf hesabı türündeki tahsili gecikmiş alacakları, toplam 25.112.000,00- TL'na Gelecek Varlık Yönetim A.Ş. ve Efes Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır. Bilgilerinize arz ederiz."

Garanti BBVA 323,3 milyon liralık takipteki kredilerini sattı

Efes, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

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